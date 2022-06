Final Fantasy 7 Remake per Xbox, l'annuncio sta per arrivare?

Dopo più di due anni, potrebbe essere finalmente giunto il momento per il debutto di Final Fantasy 7 Remake su Xbox One e Xbox Series X/S. Come ci segnala un thread sul famoso forum di ResetEra, dal PlayStation Store arriva un indizio interessante che potrebbe suggerire un annuncio imminente, da fare forse nel corso dell’evento Xbox e Bethesda di domenica prossima, 12 giugno.

Infatti, dal PS Store è stata rimossa la dicitura “PlayStation Console Exclusive” legata al gioco che era presente solo qualche settimana fa. Un dettaglio che non è sfuggito ai più e che, se non si tratterà infine solo di un errore, potrebbe portare alla buona notizia per i fan Xbox.

Perché Final Fantasy 7 Remake non è ancora uscito per Xbox

Final Fantasy 7 Remake è stato lanciato per la prima volta, in piena pandemia, nell’aprile 2020 in esclusiva per PlayStation 4. Il lancio era frutto di un accordo esclusivo tra Sony e Square Enix della durata di un anno: partnership che è stata poi estesa nel 2021, quando a giugno è arrivata la versione PlayStation 5 chiamata Intergrade, comprensiva di miglioramenti grafici e di un inedito DLC che ha espanso ulteriormente la storia del gioco.

Poi, lo scorso autunno, il gioco è infine approdato, proprio con la versione Intergrade, anche su PC tramite l’Epic Games Store, lasciando ancora a bocca asciutta i fan Xbox.

Le indiscrezioni in questo senso sono sempre state contrastanti: da una parte, alcuni insider sostenevano di aver ricevuto conferma del fatto che il gioco non sarebbe mai arrivato per Xbox, poiché Sony e Square Enix avrebbero esteso ulteriormente l’accordo di esclusiva. Altri affermavano semplicemente che si tratta solo di una questione di tempo e che Final Fantasy 7 Remake sarebbe persino arrivato al Day One su Xbox Game Pass.

Ora, il fatto che il gioco sia stato rimosso dalla sezione che segnala le esclusive PlayStation dallo Store ufficiale è un ulteriore indicazione che guarda in quella direzione. Il 12 giugno, si presume, sapremo se arriverà davvero l’annuncio ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.