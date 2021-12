Final Fantasy 7 Remake Parte 2, i primi dettagli nel 2022?

Final Fantasy 7 Remake Parte 2, nome provvisorio del gioco che continuerà la storia introdotta con il remake/reboot del settimo capitolo, potrebbe essere finalmente protagonista nel 2022.

A suggerirlo è il producer di Square Enix e del gioco Yoshinori Kitase che, nel suo speciale messaggio di fine anno per i fan, ha affermato che la società ha in programma grandi cose per il 35esimo anniversario della saga. Tra queste, l'ulteriore espansione di Final Fantasy 7 Remake. Si riferisce proprio alla parte 2?

Final Fantasy Remake Parte 2, quando avremo nuove informazioni?

“Il mondo di Final Fantasy 7, che è ripartito con il Remake, continuerà ad espandersi nel 2022. E spero vi stiate godendo allo stesso modo anche Final Fantasy 7 The First Soldier.”

Sono le parole pronunciate dal game designer giapponese nel suo messaggio di auguri rivolto agli appassionati pubblicato sulle pagine della rivista specializzata locale Famitsu.

Dichiarazioni che bastano a far sognare gli appassionati, in attesa di capire finalmente come continuerà Final Fantasy 7 Remake, che ha di fatto stravolto il capitolo originale con un gioco che punta evidentemente ad ampliare notevolmente e dare un canone preciso a tutto l'universo narrativo del settimo episodio della serie.

Voler espandere quanto fatto finora può voler dire tante cose: quest'anno il gioco è stato ripubblicato con una versione migliorata su PlayStation 5, arrivata di recente anche su PC. Riedizione che includeva un DLC inedito, dedicato a Yuffie, studiato come ponte narrativo proprio per l'attesa Parte 2.

Non è da escludere quindi che le parole si riferiscano intanto ad un possibile arrivo su console Xbox, più volte rumoreggiato ma mai confermato ufficialmente. Ovviamente la speranza degli appassionati è che il riferimento sia proprio legato alle prime informazioni su Final Fantasy 7 Remake Parte 2, o come si chiamerà l'appuntamento destinato a proseguirne gli eventi.

Ricordiamo infatti che Square Enix non ha ancora deciso in quanti capitoli dividere questa nuova reinterpretazione di uno dei giochi più amati di tutti i tempi: si era parlato di una trilogia, ma anche addirittura di quattro episodi. È una cosa che verrà decisa strada facendo, probabilmente misurando anche la reazione degli appassionati.

Nel frattempo, ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è disponibile per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.