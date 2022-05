Final Fantasy 7 Remake: novità in vista, versione Xbox e parte 2?

Il mese di giugno 2022 sarà molto importante per i fan di Final Fantasy 7: cadrà infatti il venticinquesimo anniversario del gioco, occasione che porterà Square Enix a fare diversi annunci in merito, che riguarderanno presumibilmente anche il remake.

Nel corso di una recente diretta streaming dedicata a Final Fantasy 7: The First Soldier, il producer di Final Fantasy 7 Remake, Tetsuya Nomura, ha confermato che dovremo aspettarci alcune notizie in occasione dell’anniversario di giugno.

Final Fantasy 7 Remake: prime informazioni sulla Parte 2 e versione Xbox?

Gli stream per l’anniversario di Final Fantasy 7 si tengono ogni anno, ma in questo caso, coincidente con il venticinquesimo compleanno, è lecito attendersi qualcosa di più. Innanzitutto, i fan sono in attesa ormai da tempo di conoscere le prime informazioni sulla Parte 2 del Remake. Yoshinori Kitase, producer del titolo, ha confermato che avremmo avuto probabilmente le prime notizie già quest’anno. L’occasione dell’anniversario potrebbe essere quella giusta.

Del resto, il sequel, che non ha ancora un nome specifico, è in sviluppo da più di due anni. Da quel poco che sappiamo, grazie alle informazioni fornite dai diretti interessati, il titolo avrà un’atmosfera diversa dal suo predecessore e punterà a sorprendere i fan con la storia. Possiamo aspettarci l’integrazione della World Map oltre ad alcune novità introdotte con la versione Intergrade, lanciata su PC e PlayStation 5.

In tal proposito, una parte della community spera ancora nell’annuncio di una edizione Xbox del gioco. Final Fantasy 7 Remake, infatti, sarebbe dovuto essere un’esclusiva temporanea PlayStation 4: partnership che è stata estesa con il lancio della versione PlayStation 5, ma che finora ha portato al massimo ad un debutto su PC.

Secondo alcune fonti, Sony e Square Enix avrebbero trovato un accordo per rendere PS5 la casa di Final Fantasy per questa generazione, escludendo di fatto Xbox. Altre indiscrezioni sostengono invece che per l’annuncio ufficiale è solo questione di tempo e il titolo potrebbe debuttare al Day One su Xbox Game Pass.

