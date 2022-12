Final Fantasy 16 per PS5: preorder aperti su Amazon al prezzo migliore

Amazon.it ha aperto la possibilità di effettuare il pre-order di Final Fantasy 16, atteso nuovo capitolo della serie che uscirà il 22 giugno 2023 per PlayStation 5.

Il pre-ordine è attivo al prezzo minimo garantito sia sulla Standard che sulla ambita Deluxe Edition e permetterà di ricevere il gioco a casa già al D1.

Final Fantasy 16 per PS5: prenotalo adesso su Amazon

Final Fantasy 16 per PlayStation 5 ti permetterà di vivere in prima persona scontri titanici in cui i dominanti rivali si scontrano dando vita ad epiche battaglie grazie ai loro Eikon.

Questo mentre vivremo un’oscura storia di Final Fantasy, con una narrazione grintosa e matura intrisa di realismo, forse la più dark mai vista per un episodio della serie. Il tutto esplorando il Regno di Valisthea, un mondo sbalorditivo immerso in un conflitto di nazioni in guerra tra loro.

Nella fantastica Deluxe Edition troverai il gioco base, la Mappa in tessuto di Valisthea e una steelbock speciale ritraente il protagonista Clive Rosfield.

Può sembrarti presto, ma ti conviene assicurarti adesso la tua copia di Final Fantasy 16, in modo da riceverla in tempo per il 22 giugno 2023: il day one di questo attesissimo gioco.

