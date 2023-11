Final Fantasy 16 Deluxe Edition torna su Amazon e al MINIMO STORICO (-28%)

La Deluxe Edition di Final Fantasy 16 è tornata disponibile proprio per oggi su Amazon in occasione del Cyber Monday: occasione non casuale perché così puoi acquistarla al minimo storico di 79,99 euro invece di 110. Imperdibile per collezionisti e per vivere comunque uno dei migliori giochi PS5 dell’anno.

Final Fantasy 16 Deluxe Edition: cosa contiene?

Questa edizione speciale non solo include il gioco base ma offre anche una Mappa in tessuto di Valisthea e uno Steelbook speciale di Clive Rosfield.

Final Fantasy 16 ti offre scontri titanici e un’azione eikonica, dove il protagonista Clive può sfruttare i poteri di più Eikon in combattimenti dinamici. Si tratta di un’esperienza di gioco unica, arricchita da una narrativa matura e grintosa che si dipana in un mondo fantasy ricco di dettagli e realismo.

Il Regno di Valisthea, con le sue terre misteriose e le nazioni in guerra, è pronto ad essere esplorato. Questa edizione Deluxe offre l’opportunità di immergersi completamente in questo mondo straordinario, regalando ai giocatori un’esperienza unica nel suo genere.

Questa è davvero un’opportunità da non perdere per gli amanti dei giochi di ruolo e delle avventure fantasy. Il prezzo scontato e i contenuti esclusivi rendono la Deluxe Edition di Final Fantasy 16 una scelta allettante durante il Cyber Monday su Amazon. Affrettati e assicurati la tua copia prima che l’offerta svanisca.

