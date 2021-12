Final Fantasy 15, il director presenterà il suo nuovo JRPG nel 2022

Il director di Final Fantasy 15, Hajime Tabata, presenterà il suo nuovo progetto il prossimo anno.

Senza particolari sorprese si tratterà di un JRPG, acronimo che sta ad indicare i giochi di ruolo giapponesi: è il primo dopo che Tabata ha lasciato Square Enix nel 2018 per formare il suo studio, chiamato JP Games.

Che tipo di gioco possiamo aspettarci dal director di Final Fantasy 15?

Il genere come detto è quello che ha permesso a Tabata di affermarsi nel mercato videoludico. Oltre ad aver diretto le fasi conclusive dello sviluppo di Final Fantasy 15, il game designer nipponico ha lavorato anche ad altri capitoli della serie, come Final Fantasy Type-0 e Crisis Core: Final Fantasy 7, prequel dello storico settimo episodio realizzato per PlayStation Portable (PSP).

L'attesa da parte degli appassionati sul nuovo progetto dell'autore videoludico è dunque comprensibilmente alta. Tabata non è stato specifico sul tipo di JRPG che potremo aspettarci: considerato il suo pedigree, comunque, possiamo attenderci un'esperienza in stile action-JRPG, che magari punti ad introdurre qualche elemento innovativo nel gameplay.

Inoltre, l'obiettivo per il 2022 è quello di espandere ulteriormente il suo team: in tal senso, nel corso di un'intervista concessa al sito web giapponese 4Gamer, ha fatto sapere che guarda con interesse anche al metaverso, come del resto ha dimostrato il recente annuncio di Sky Whale, un progetto realizzato in collaborazione con la compagnia aerea All Nippon Airways (ANA).

Per quanto ci riguarda, invece, l'attenzione è focalizzata tutta sul nuovo gioco, di cui speriamo di ricevere le prime informazioni nei prossimi mesi.