Final Fantasy 14 tornerà presto in vendita, pronti nuovi server

Il successo clamoroso di Endwalker, l'ultima grande espansione di Final Fantasy 14, aveva spinto Square Enix alla drastica decisione di interrompere le vendite del gioco.

I server costantemente congestionati non permettevano di fatto a nessuno di godersi il MMORPG, così è stato deciso di dare priorità a chi avesse già acquistato il gioco. Ora, a partire dal 25 gennaio, nuovi acquirenti potranno unirsi al titolo online.

Final Fantasy 14: il futuro del gioco dopo Endwalker e nuovi server in arrivo

Naoki Yoshida, producer e director di Final Fantasy 14, ha spiegato in una lettera rivolta ai fan le novità in arrivo per il gioco. Queste includono le mosse ideate da Square Enix per far fronte al problema del congestionamento dei server, che verranno accompagnate, appunto, dalla possibilità di tornare ad acquistare il titolo in formato digitale dal 25 gennaio.

Per far fronte al numero comunque elevato di giocatori, lo sviluppatore prevede di espandere i Data Center in ogni zona del mondo. Per quanto riguarda l'Europa, l'obiettivo è entrare in una strategia di espansione articolata in due fasi, la prima a luglio 2022 e la seconda addirittura per l'estate 2023.

Il ritardo è dovuto, come si immagina, alla continua carenza globale di semiconduttori, che costringe ad attendere del tempo prima che le nuove apparecchiature per i server vengano consegnate.

In ogni caso, nella prima fase di espansione prevista per luglio 2022 verrà aggiunto un totale di quattro nuovi Mondi, due sotto ciascuno dei data center logici attualmente ospitati nella regione europea. Un nuovo data center verrà creato nella seconda fase, quella fissata per l'estate 2023, che porterà alla nascita di otto nuovi mondi.

Dal 25 gennaio 2022, infine, riprenderanno le vendite digitali del gioco, precisamente a partire dalle 9 ora italiana.

Final Fantasy 14 è disponibile per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.