Fiido X, e-bike premium con design pieghevole in forte sconto

Gli amanti delle due ruote e delle biciclette elettriche, un mezzo di trasporto più che mai in espansione, faranno molta fatica a distogliere lo sguardo dalla nuovissima Fiido X. Come anticipa il titolo stesso, si tratta di una e-bike in tutto e per tutto che ha dalla sua alcune caratteristiche chiave che non si trovano in nessun modello al di sotto dei 2000€, a partire da un design premium e che non passa inosservato.

la bicicletta elettrica ha tutte le carte in regola per soddisfare qualunque tua necessità sotto ogni punto di vista e arriva in due versioni con motore da 250W o 350W.

Fiido X è la e-bike di fascia premium che stavi aspettando, ora in forte sconto

Parlando del design, una delle caratteristiche chiave di Fiido X, la e-bike è realizzata con un esclusivo telaio pieghevole che ti permette di riporla in qualunque angolo del garage (o dell’appartamento) senza ingombro. Nonostante il sistema di chiusura, il design è stato appositamente realizzato da un unico frame che massimizza la robustezza generale del telaio; a tutto ciò si aggiunge anche un esclusivo sistema di immagazzinamento della batteria sotto il sedile.

La e-bike, infatti, dispone di un inedito sistema di alloggiamento della batteria che ti permette di rimuoverla e caricarla tutte le volte che vuoi senza inutili complicazioni o perdite di tempo. Inoltre, grazie a un ingegnoso sistema di ricarica, una volta al 100% puoi coprire una distanza massima di 130 km che rappresentano una distanza più che sufficiente per gli spostamenti quotidiani. A vantaggio di un telaio innovativo e una batteria di lunghissima durata, si aggiunge anche un innovativo sensore di coppia che faciliterà di molto la pedalata e ti permette di ridurre lo sforzo della pedalata a vantaggio così di un minore carico sui muscoli delle gambe.

Considerando il prezzo e il design che cattura l’occhio, è assolutamente naturale pensare a un sistema di antifurto in grado di proteggere il tuo acquisto. Da questo punto di vista arriva un’altra innovazione davvero interessante: invece del classico lucchetto a serratura con la chiave, Fiido X monta un moderno tastierino numerico tramite cui inserire il codice PIN di sblocco per avviare la bici e rendere operativa la batteria di alimentazione.

La e-bike è stata appositamente realizzata per darti piena libertà di movimento tutto il giorno e ogni volta che ne hai bisogno. Si monta in appena 3 secondi, il telaio è completamente impermeabile all’acqua (certificazione IP54) e per chi ama fare un giro in bici nelle ore più buie sono presenti due luci (anteriore e posteriore) ad alta intensità; completa la dotazione un sistema frenante a disco.

La e-bike Fiido X è caratterizzata da un telaio monoblocco pieghevole, una batteria estraibile di lunghissima durata, un innovativo sensore di coppia che facilita la pedalata e un sistema di antifurto.

