FIFA Mobile 22 è uscito: come scaricarlo e tutte le novità

EA Sports ha annunciato che FIFA Mobile 22 è adesso disponibile in tutto il mondo. Il nuovo aggiornamento del gioco di calcio gratis per dispositivi mobile è scaricabile su App Store per iPhone e iPad e su Google Play per device Android.

L'update, come spiega il publisher, fornisce una revisione radicale e una serie di miglioramenti importanti al gameplay, insieme a un miglioramento generale all'grafica e all'audio. Potete effettuare il download gratuito ai seguenti link:

FIFA Mobile 22: le principali novità del nuovo gioco di calcio gratis per iOS e Android

Grazie a un motore di gioco rivoluzionato, il nuovo aggiornamento migliora la fedeltà visiva di FIFA Mobile fornendo ai giocatori ancora più dettagli a schermo durante la partita. Se possedete degli smartphone o tablet di ultima generazione potrete sperimentare il gioco a 60 FPS, per un'esperienza ancora più fluida e reattiva.

Si è lavorato inoltre molto per migliorare la facilità di accesso, con impostazioni pensate per i giocatori in cerca di un'esperienza visiva personalizzata compatibile con gran parte dei dispositivi mobile di tutto il mondo.

Tra le altre novità, spicca l'inserimento di nuove opzioni di telecamere disponibili per i calci di rinvio, calci di punizione, calci d'angolo e rigori, oltre a quattro angolazioni diverse per la partita in tempo reale. Troveremo inoltre una serie di nuovi stadi da sbloccare, ognuno caratterizzato da un clima e un'atmosfera unica, inclusa la possibilità di personalizzare l'orario del match.

Le caratteristiche più richieste dai giocatori comprendono inoltre la telecronaca dal vivo disponibile in 11 lingue diverse, italiano compreso, oltre all'inserimento di nuovi cori dal pubblico di casa, annunciatori pubblici negli stadi e il dialogo tra i giocatori in campo che possono essere percepiti durante i momenti più tranquilli del match.

Infine, le implementazioni e aggiunte al gameplay di FIFA Mobile 22 regalano agli utenti maggiore gestione della squadra durante le partite 11v11, nonché miglioramenti generali all'esperienza ludica nella modalità VS Attack, la più utilizzata dai fan. A completare il quadro: nuove opzioni di gestione della rosa e l'inserimento di resistenza e mosse di abilità.