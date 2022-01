FIFA Mobile 22, quando esce il nuovo gioco di calcio iOS e Android

FIFA Mobile 22 è il nuovo gioco di calcio gratis per iOS e Android di EA Sports. Il produttore canadese ha di recente confermato la data di lancio dell'aggiornamento e adesso manca veramente poco.

Il titolo introdurrà diverse novità rispetto l'edizione 21, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di gioco ancora più immediata e coinvolgente, per sposarsi al meglio con la filosofia mobile a cui è allineata.

Quando uscirà FIFA Mobile 22 per iOS e Android?

La data di uscita di FIFA Mobile 22 è attualmente fissata per gennaio 2022: quindi, entro la fine del mese, il gioco sarà disponibile per il download con il nuovo aggiornamento su App Store e Google Play.

Tra le novità già annunciate dagli sviluppatori ci sono diverse modifiche per la modalità VS Attacco, che adesso ha rimosso calci d'inizio, calci d'angolo e contropiedi con l'obiettivo di offrire un'esperienza ancora più rapida e coinvolgente.

Sono previste inoltre nuove opzioni per la gestione della squadra, come la possibilità di scegliere i tiratori sui calci piazzati, effettuare sostituzione e cambi di ruolo “al volo” e debutterà l'elemento della resistenza, che segnalerà l'affaticamento di ogni singolo calciatore in campo.

Devo di nuovo scaricare il gioco per usufruire dell'aggiornamento?

No, il titolo, chiamato in Italia semplicemente FIFA Calcio, si aggiornerà automaticamente non appena la patch dell'edizione 22 sarà disponibile.

I salvataggi di FIFA Mobile 21 funzioneranno su FIFA Mobile 22?

In parte. Tutti i punti FIFA verranno mantenuti e trasferiti nella nuova stagione, insieme a Emote, kit squadra, username e loghi. Tutto il resto verrà invece azzerato. L'importante ovviamente è utilizzare lo stesso account tra le due versioni.

Ci sono requisiti minimi per giocare FIFA Mobile 22 col mio smartphone?

Ovviamente i dispositivi più datati non supporteranno il gioco o lo faranno soltanto in parte. In genere, i requisiti minimi sono i seguenti:

iOS

iPhone 6 o superiore

iPod Touch (sesta generazione o superiore)

iPad Air 2 o superiore

iPad Mini 2 o superiore

Android

Almeno 1 GB di RAM

Processore quad-core basato su ARM con almeno 1.5 GHz di velocità clock

Android 5.0 o superiore

Per ulteriori informazioni sui dispositivi singoli supportati potete visitare la pagina ufficiale EA Sports.