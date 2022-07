FIFA 23 ufficiale: trailer gameplay, info e data di uscita

Electronic Arts ha presentato ufficialmente FIFA 23, il nuovo gioco di calcio che sarà disponibile a partire dalla fine di settembre per le principali piattaforme.

Il titolo presenterà una evoluzione della tecnologia HyperMotion2, che vedremo su PC, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre ad un maggior spazio per il calcio femminile con l’inserimento di squadre di club provenienti dai campionati della Barclays Women’s Super League e della Division 1 Arkema già al D1.

Inoltre, come anticipato, spazio anche agli attesi mondiali di calcio. La Coppa del Mondo Maschile del Qatar 2022 e la Coppa del Mondo femminile di Australia e Nuova Zelanda 2023 saranno incluse nel gioco come aggiornamenti post-lancio gratuiti. In allegato il primo trailer gameplay, i pre-ordini del titolo sono già aperti.

FIFA 23: un nuovo passo avanti verso il realismo?

Come scrive il publisher in un comunicato stampa, i miglioramenti della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di FIFA 23 permetteranno di sbloccare una serie di funzionalità pensate per rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente che in passato.

Si è lavorato sul migliorare i movimenti della squadra e dei giocatori sul campo, rendendoli più reattivi, intelligenti e autentici. È stato introdotto un nuovo sistema di dribbling intelligente, una transizione più naturale e fluida verso il tiro, una inedita meccanica di accelerazione, maggior consapevolezza dei calciatori in campo e molto altro ancora.

Dal punto di vista delle licenze, ovviamente, il gioco non delude: più di 19.000 giocatori con oltre 700 squadre, oltre 100 stadi e più di 30 campionati. FIFA 23 includerà le licenze ufficiali di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander, oltre all’inserimento inedito dei tornei femminili di Barclays Women’s Super League e della Division 1 Arkema.

Infine, per quanto concerne le modalità, si parla di progressi e innovazioni per Carriera, Pro Club, Volta Football, Ultimate Team e altro ancora. E soprattutto si potrà finalmente giocare insieme tra giocatori PlayStation 5, Xbox Series X/S, Stadia e PC senza distinzione di piattaforma. Lo stesso discorso avverrà per gli utenti PlayStation 4 e Xbox One.

FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. L’accesso anticipato a FIFA 23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.