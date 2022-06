FIFA 23, quali saranno le nuove licenze per il gioco di calcio?

EA Sports si prepara a presentare FIFA 23: il nuovo gioco di calcio pare infatti che verrà svelato nel mese di luglio insieme a Need for Speed e Skate 4. Sale l’attesa quindi tra gli appassionati, che nel frattempo possono divertirsi con FIFA 22 gratis su Xbox Game Pass Ultimate, per scoprire quali saranno le novità per il titolo.

Con questo articolo ci soffermiamo in particolare sulle indiscrezioni riguardanti le licenze: sembra sempre più certo il ritorno della Juventus, forse con Allianz Stadium incluso, ma si parla anche di Roma e Lazio. Inoltre, pare che grande focus verrà dedicato ai campionati di calcio femminile, con il debutto dei primi club.

FIFA 23: le possibili nuove licenze per squadre, stadi e campionati

Con l’aiuto della rete, proviamo a raccogliere innanzitutto le nuove licenze di FIFA 23 che dovrebbero riguardare le competizioni:

Campionato femminile inglese – IFA Women’s Super League

Campionato femminile USA – Women’s Soccer League

Campionato femminile Germania

Campionato femminile Francia

Lega amatoriale maschile inglese

Per quanto riguarda invece club e nazionali queste le nuove squadre che dovrebbero essere presenti con licenza ufficiale:

Juventus

Croazia

Senegal

Camerun

Marocco

Ghana

Tunisia

Aldershot Town

Altrincham

Barnet

Boreham Wood

Bromley

Chesterfield

Dagenham e Redbridge

Dorking Wanderers

Eastleigh

Halifax Town

Gateshead

Maidenhead United

Maidstone United

Notts County

Oldham Athletic

Scunthorpe United

Solihull Moors

Southend United

Torquay United

Wealdstone

Woking

Wrexham

Yeovil Town

York City

Questi infine i possibili nuovi stadi:

Spotify Camp Nou – Barcellona

Allianz Arena – Bayern Monaco

Allianz Stadium – Juventus

Stadio Olimpico – Roma/Lazio

City Ground Stadium – Nottingham Forest

Tutte queste informazioni devono ancora essere annunciate ufficialmente: cosa che potrebbe avvenire con la prima presentazione di FIFA 23 prevista, come detto, nel mese di luglio 2022 insieme a Need for Speed e Skate 4.

