FIFA 23, il nuovo Need for Speed e Skate 4 svelati a breve?

Potrebbe essere finalmente giunto il momento per FIFA 23. E non solo. Secondo il giornalista e insider Tom Henderson, che ha pubblicato un nuovo report su Exputer.com, il mese di luglio sarà molto importante per Electronic Arts, che sarebbe decisa a mostrare i suoi progetti per il prossimo autunno.

Oltre al nuovo gioco di calcio di EA Sports, sarebbe prevista infatti la presentazione di Skate 4, titolo di cui si conosce l’esistenza da un po’ di tempo grazie ad una breve build trapelata. Inoltre, potrebbe essere finalmente l’occasione di vedere all’opera il ritorno di Need for Speed.

FIFA 23, nuovo Need for Speed e Skate 4: il futuro prossimo di Electronic Arts

Tom Henderson precisa di non essere a conoscenza di quando dovrebbero avvenire gli annunci, ma per Need for Speed e FIFA 23 potrebbe essere necessario aspettare la seconda metà di luglio. Va ricordato infatti che Electronic Arts ha deciso quest’anno di non tenere il suo tradizionale EA Play, preferendo svelare i nuovi progetti soltanto al momento giusto.

Intanto, parlando di Need for Speed, pare che il gioco sarà molto differente rispetto ai suoi predecessori. Corroborando quanto affermato in precedenza dell’insider Jeff Grubb, Henderson sostiene che il titolo adotterà uno stile grafico fotorealistico con alcuni elementi da anime: l’obiettivo sarebbe ottenere un’estetica simile a quella della serie TV The Boondocks andata in onda dal 2005 al 2014.

Le auto avranno uno stile realistico, accompagnate però da effetti da cartone animato, come fiamme e altro ancora. Una grossa novità sarebbe la funzione Meetups, che permetterà ai giocatori di incontrarsi in giro per la mappa e iniziare delle corse, in maniera simile alla serie Forza Horizon di Xbox.

Per quanto riguarda FIFA 23, sappiamo già che sarà l’ultimo gioco della serie ad essere realizzato da EA Sports, che dall’anno prossimo abbandonerà la storica licenza FIFA al termine di un sodalizio durato oltre 25 anni. Tra le caratteristiche del gioco, si parla di un maggior spazio per il calcio femminile e il supporto al cross-play, che permetterà ai giocatori di sfidarsi a prescindere del sistema in loro possesso.

