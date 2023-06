FIFA 23 PS5 a meno di 20 euro: OFFERTA SHOCK da non perdere

La stagione calcistica è giunta al termine e, come spesso accade ogni anno, è il momento migliore per portarsi a casa l’ultimo episodio di FIFA ad un prezzo incredibilmente basso.

La versione PlayStation 5 di FIFA 23 è disponibile infatti a soli 19,99 euro sul PlayStation Store, con uno sconto del 75% sul prezzo di listino. Ti spieghiamo subito come fare per effettuare l’acquisto senza usare carta di credito.

Come avere FIFA 23 sul PS Store a 19,99 euro

Andiamo per ordine con una semplice e pratica guida che ti spieghi come effettuare l’acquisto senza collegare la carta di credito all’account PlayStation Store:

Acquista una ricarica PSN da 20 euro su Amazon Accedi a PlayStation Network dalla tua console PS5 o direttamente sul sito PlayStation.com Seleziona “Riscatta Codici” e inserisci il codice da 12 cifre che avrai ricevuto all’email collegata all’account Amazon Il tuo portafoglio digitale sarà così ricaricato di 20 euro Apri la pagina ufficiale di FIFA 23 e, come mostrato nell’immagine seguente, clicca “Aggiungi al Carrello“ Completa l’acquisto con i fondi inseriti sul portafoglio virtuale Inizia il download e comincia a giocare

Niente di più facile e veloce. Ricorda che con FIFA 23 puoi giocare ad oltre 30 tornei internazionali, incluse le nostre Serie A e Serie B, oltre alle competizioni UEFA Champions League, Europa League e Conference League, per non dimenticare la licenza ufficiale sui campionati mondiali di calcio per nazioni. Puoi scaricare sia il DLC gratuito per Qatar 2022, sia quello per l’imminente mondiale femminile che si terrà a luglio in Australia e Nuova Zelanda.

Potrai divertirti con le numerose modalità che nel corso degli anni hanno reso FIFA il gioco di calcio più amato e famoso al mondo: da Ultimate Team alla Carriera, fino a passare alle sfide multiplayer, i tornei online e le immancabili partite in locale con gli amici.

Segui il tutorial che ti abbiamo illustrato per approfittare dell’offerta e acquistare FIFA 23 per PS5 a soli 19,99 euro. L’offerta è valida fino al 6 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.