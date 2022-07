FIFA 23 pre-order: prenotalo adesso al miglior prezzo del web

Contestualmente all’annuncio ufficiale (qui tutti i dettagli sul gioco), EA Sports ha confermato che sono aperti i pre-order per assicurarsi una copia di FIFA 23 al lancio previsto il prossimo 30 settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Tra le varie edizioni possibili torna anche la Ultimate Edition, che tra i vari vantaggi permetterà di ricevere l’accesso anticipato al gioco già a partire dal 27 settembre. Un’occasione unica quindi per soddisfare la tua sete di calcio virtuale. Andiamo subito a scoprire insieme le migliori offerte del web per prenotare FIFA 23.

Prenotare FIFA 23 al miglior prezzo: le offerte di Amazon ed eBay

Queste le varie possibilità disponibili per effettuare il pre-order di FIFA 23:

Amazon

eBay

Puoi anche scegliere di prenotare FIFA 23 in versione digitale attraverso il sito ufficiale. Qui dovrai solo selezionare la tua piattaforma di gradimento e sarai immediatamente reindirizzato verso le proposte di acquisto a te dedicate.

