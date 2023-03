FIFA 23 per Xbox Series X a 29 euro: sono le Offerte di Primavera di Amazon

Dopo la versione PS5, grazie alle Offerte di Primavera di Amazon arriva l’occasione di acquistare FIFA 23 per Xbox Series X in sconto a 29,99 euro invece di 79,99.

Un prezzo a dir poco imperdibile per il gioco di calcio più famoso e amato al mondo, che ti farà vivere l’emozione del campo come mai prima. Con la spedizione Prime lo riceverai a casa già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

FIFA 23: un'edizione esclusiva ad un super prezzo

La versione di FIFA 23 per Xbox Series X in offerta è la Sam Kerr Edition, esclusiva Amazon, che include il gioco base e una serie di contenuti aggiuntivi che arricchiranno la tua esperienza di gioco. Tra questi, troverai:

Una copia autografata da Sam Kerr , la stella del calcio femminile australiano e del Chelsea

, la stella del calcio femminile australiano e del Chelsea Un pacchetto oro raro per FIFA Ultimate Team

Un pacchetto talento locale per il Volta Football

Un kit digitale esclusivo per il Volta Football

Un tema dinamico per la dashboard della console

FIFA 23 per Xbox Series X ti offre una grafica incredibile, una fisica realistica, una modalità carriera rinnovata, una modalità Volta Football divertente e innovativa, e molto altro ancora. Potrai giocare con le squadre e i campionati più prestigiosi del mondo, con le licenze ufficiali e le statistiche aggiornate. Potrai anche sfidare i tuoi amici online o in locale, e partecipare a tornei e competizioni.

Ordina subito la tua copia di FIFA 23 per Xbox Series X Sam Kerr Edition. A questo prezzo è assolutamente da non perdere: fai in fretta però, l’offerta durerà ancora per poco.

