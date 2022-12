FIFA 23 per Switch: il regalo di Natale perfetto in offerta a 27 euro

La Legacy Edition di FIFA 23 per Nintendo Switch è tornata in offerta su Amazon per gli sconti natalizi. Con disponibilità immediata e spedizione Prime puoi acquistarla a soli 27,98 euro: lo riceverai a casa nel giro di 48 ore al massimo, subito pronta per essere impacchettata e trasformata in un fantastico regalo di Natale.

FIFA 23 per Nintendo Switch in offerta: il grande calcio sempre con te

FIFA 23 per Nintendo Switch ti permette di giocare a oltre 30 campionati ufficiali di tutto il mondo, comprese Serie A, Serie B e le competizioni UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Tra le licenze troverai anche le migliori squadre di club femminili e alcuni dei più famosi stadi al mondo.

La Legacy Edition di FIFA 23 include anche una veste grafica rinnovata e un pacchetto inedito comprendente telecronache e grafiche aggiornate. A livello di modalità e gameplay vengono invece mantenute le stesse caratteristiche della scorsa edizione.

Se stavi cercando giochi Nintendo Switch da regalare in offerta con FIFA 23 vai sul colpo sicuro: è l’unico gioco di calcio disponibile per la console ibrida ed è perfetto per partite al volo ovunque ti trovi.

