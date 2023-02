FIFA 23 per PS5 in super offerta da Unieuro (anche a rate)

Nelle ultime ore Unieuro ha preso alla sprovvista tutti proponendo una super offerta sul videogioco FIFA 23 per PlayStation 5. La promozione rientra nella classica Offerta Volantino, a cui si aggiunge la possibilità di pagare in tre rate senza interessi con Klarna o PayPal da 19,99 euro al mese.

In questi minuti FIFA 23 per PS5 è acquistabile sul sito di Unieuro al prezzo di 59,99 euro anziché 79,99 euro, per effetto dell’ottimo sconto pari al 25%. Per usufruire della speciale promozione collegati subito alla pagina dedicata e completa l’ordine dopo aver aggiunto al carrello l’articolo.

Risparmio di 20 euro su FIFA 23 per PS5 grazie all’offerta di Unieuro

Sei un tifoso del Milan e non accetti la crisi di gioco attraversata dalla squadra rossonera nell’ultimo mese? Mettiti alla prova per risollevare le sorti del club campione d’Italia in carica e riportarlo nelle prime posizioni in classifica. Gioca la FIFA World Cup con la Nazionale dei tuoi sogni e portala alla vittoria in finale.

Oltre 19.000 giocatori, oltre 700 squadre, oltre 100 stadi, oltre 30 competizioni professionistiche, ora con la tecnologia HyperMotion2 che rende le animazioni e le movenze degli atleti più reali che mai. E per la prima volta in assoluto, scendono in campo anche le squadre di club femminili.

Metti nel carrello il miglior FIFA di sempre al prezzo più basso: FIFA 23 per PS5 è tuo a soli 59,99 euro sul sito unieuro.it, approfitta subito dell’offerta per non fartela sfuggire da sotto il naso e inizia a giocare già questa settimana.

