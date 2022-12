FIFA 23 per PS4 disponibile adesso: consegna VELOCE

FIFA 23 per PlayStation 4 è andato letteralmente a ruba per queste festività natalizie, tanto che è diventato persino difficile trovarlo a buon prezzo. Per questo ti segnaliamo che è appena tornato disponibile su eBay a soli 58 euro: se lo acquisti subito potrai riceverlo a casa prima di Natale.

Il gioco è venduto dal venditore professionale “iengo-shop” che vanta oltre 34000 feedback positivi e assicura la spedizione celere gratuita compresa nel prezzo. Considerato che ci avviciniamo al periodo caldo della stagione, ti consigliamo di affrettarti.

FIFA 23 per PS4 disponibile e in offerta: è il momento

FIFA 23 per PlayStation 4 ti permette di sperimentare le ultime novità pensate da EA Sports per le versioni old-gen del suo celebre gioco di calcio. Troverai tutte le modalità di gioco più amate, dalla Carriera alla Ultimate Team, insieme a un vastissimo parco licenze.

Con FIFA 23 puoi giocare infatti con oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 100 stadi e più di 30 tornei, comprese Serie A, Serie B, Champions League, Premier League e persino i Mondiali di Calcio del Qatar 2022 tramite un aggiornamento gratuito.

Non perdere altro tempo per essere sicuro di riceverlo entro Natale: FIFA 23 per PS4 è disponibile adesso su eBay a 58 euro. Compralo subito e scendi in campo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.