FIFA 23 è uscito: il clamoroso errore di EA

FIFA 23 è uscito in anticipo…per qualche ora. Nella giornata di ieri, un errore dovuto ai sistemi di prenotazione gestito da Electronic Arts ha reso disponibile con largo anticipo il nuovo gioco di calcio ad un numero di utenti fortunati.

Il problema pare sia stato legato al pre-load della Ultimate Edition su Xbox, che di fatto permetterà di accedere al gioco con qualche giorno di anticipo rispetto il lancio ufficiale. Il problema però è che l’accesso è stato temporaneamente abilitato già nella giornata di ieri, rendendo di fatto il titolo disponibile per gli utenti che avevano prenotato la copia.

FIFA 23 già disponibile su Xbox: il pasticcio di EA

Oltre a questo, pare che anche la versione di prova di 10 ore riservata agli abbonati EA Play e Xbox Game Pass Ultimate sia stata distribuita in anticipo, dando modo a diversi giocatori di accedere ai contenuti completi del titolo calcistico.

Il pasticcio ha portato al leak del rating di diversi giocatori importanti, come Messi, Mbappè e Benzema, mentre altri hanno provato a streammare il gioco su Twitch, ricevendo però il ban immediato da parte della piattaforma viola. In rete continuano e continueranno a circolare clip di gameplay tratte da questa versione: effetti collaterali di un errore difficile da far rientrare.

Tra le altre cose, FIFA 23 ha così svelato dei kit non ancora ufficiali, come le terze maglie di Liverpool e Atletico Madrid.

Adesso che il problema è rientrato, resta ovviamente la data di uscita precedentemente comunicata: il 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.

