FIFA 23, la data di uscita del gioco di calcio è stata svelata?

La presentazione di FIFA 23 è sempre più vicina, con EA Sports che dovrebbe togliere il velo sul suo atteso gioco di calcio nel mese di luglio. Nel frattempo, abbiamo già parlato di alcuni dettagli della produzione, come le nuove licenze (che dovrebbero includere il ritorno della Juventus) e adesso abbiamo una indicazione sulla possibile data di uscita.

Stando alle informazioni raccolte dal giornalista e insider Tom Henderson, pare infatti che FIFA 23 uscirà il 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e Nintendo Switch. La stessa fonte svela che il 4 novembre è attesa invece l’uscita del nuovo Need for Speed, mentre nel 2023 sarà la volta di Skate 4.

Quando esce FIFA 23? Forse abbiamo una data

La data di uscita di FIFA 23 indicata dal giornalista non sorprende trattandosi del periodo usuale in cui EA Sports pianifica il lancio dei suoi giochi di calcio. Al momento non abbiamo ancora una conferma ufficiale, ma è una curiosità che ci toglieremo molto presto.

Nel frattempo, ricordiamo che tra le novità previste con il nuovo FIFA vi è prima di tutto una maggiore inclusione per il calcio femminile, con l’inserimento dei campionati di club di questa categoria più importanti al mondo. Inoltre, si punterà finalmente sul cross-play, dunque la possibilità di sfidare giocatori in multiplayer a prescindere dalla piattaforma in loro possesso.

Dunque, ricapitolando, FIFA 23 dovrebbe essere disponibile dal 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.