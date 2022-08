FIFA 23 Closed Beta PS5 e Xbox: quanto pesa il download?

I fortunati utenti che sono stati selezionati da EA Sports per partecipare alla Closed Beta di FIFA 23 possono adesso iniziare il download su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Scopriamo quindi che il peso su PS5 del file che permette di provare in anteprima il gioco di calcio è di ben 51 GB. Leggermente meno invece per quanto riguarda Xbox Series X/S con un donwload complessivo di circa 44,68GB. Sulla versione PC si è invece ancora in attesa di conferme.

Come partecipare alla Closed Beta di FIFA 23?

Per partecipare alla Closed Beta di FIFA 23 bisogna essere non solo degli assidui giocatori della modalità Ultimate Team, ma ovviamente essere anche particolarmente fortunati. Non ci sono dei criteri prestabiliti, a parte i codici che vengono distribuiti a giornalisti e content creator, ma bisogna comunque mettersi nelle condizioni di ricevere eventualmente il codice.

Tutto quello che devi fare quindi è essere certo che il tuo account EA sia collegato anche al tuo indirizzo e-mail principale: altrimenti il rischio è che tu possa perdere l’invito contenente il codice per riscattare il tuo accesso alla beta.

Siamo alla prima fase di inviti, quindi anche se fossi eleggibile potresti non ancora essere stato selezionato. Presto partirà la seconda fase che, come succede sempre in questi casi, darà accesso ad un maggior numero di giocatori, compresa la versione per PC.

FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

