FIFA 23 Carriera: trailer e cosa c'è da sapere

EA Sports ha intenzione di fare le cose in grande con la Modalità Carriera di FIFA 23, presentando una serie di innovazioni alla celeberrima modalità di gioco single player che forse non vedevamo da diversi anni.

Tutte le caratteristiche sono state elencate da un post pubblicato sul blog ufficiale del gioco, in cui scopriamo che la Carriera del nuovo FIFA, senza grosse sorprese, coprirà numerosi tornei e campionati tra cui UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander.

FIFA 23 Carriera: tutte le novità previste

Tra le nuove funzionalità spiccano gli Highlights Playable, che permettono ai giocatori di prendere il controllo dei momenti chiave della partita senza doverla rigiocare per intero, e i Dynamic Moments, una raccolta di filmati pensati per le situazioni salienti della carriera come l’inserimento nell’undici titolare o la firma di un contratto importante.

In questo senso, da segnalare un nuovo sistema che gestisce la personalità della carriera dei giocatori che consente agli utenti di definire il carattere del proprio alter-ego in base alle azioni intraprese dentro e fuori dal campo, ad esempio se si dimostrano egoisti o altruisti in campo, se investono in una startup tecnologica o se decidono di acquistare un’auto sportiva. Nel post, si legge:

“Un motore di valutazione aggiornato raccoglie e analizza le tue azioni per disegnare la tua personalità, con riepiloghi post-partita e momenti fuori campo, inclusa la spesa dei soldi guadagnati dai tuoi salari e investimenti che ti daranno modo di sbloccare nuove opportunità, potenziando attributi selezionati e completando la carriera di ogni giocatore in modo sempre diverso dal prossimo“

Altra grande novità sarà la possibilità di vestire i panni di alcuni degli allenatori più famosi di questo sport, come Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Antonio Conte, Thomas Tuchel, Patrick Vieira e Steven Gerrard.

FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. In Legacy Edition anche per Nintendo Switch.

