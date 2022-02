FIFA 23 cambia nome? La risposta di EA sembra molto chiara

Si parla di un cambio di nome per FIFA 23 ormai da diverso tempo e la strada sembra prendere più quella direzione. Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha parlato della questione che riguarda la licenza ufficiale FIFA in termini che non lasciano presagire un riavvicinamento tra le due parti: tutt'altro.

Il portale VideogameChronicles.com rivela delle dichiarazioni fatte dall'esponente della società ai dipendenti della compagnia in cui ha spiegato, senza troppi giri di parole, che il nome FIFA rappresenta essenzialmente quattro lettere su una scatola per ogni anno in cui non si disputa la Coppa del Mondo.

“Direi -e questo potrebbe essere un po' di parte- che il marchio FIFA ha più significato come videogioco che come organo di governo del calcio. Non lo diamo per scontato e cerchiamo di non essere arroganti. Abbiamo lavorato molto duramente per cercar di far capire alla FIFA di cosa necessitiamo per il futuro“.

Perché FIFA 23 potrebbe cambiare: rischio sempre più alto

Sono parole forti che mirano ovviamente a “screditare” un po', dal punto di vista commerciale, il nome della FIFA in vista di trattative che sembrano sempre più vicine ad un punto di rottura.

“Fondamentalmente, ciò che otteniamo dalla FIFA in un anno non di Coppa del Mondo sono le quattro lettere sulla parte anteriore della scatola, in un mondo in cui la maggior parte delle persone non vede nemmeno più la scatola perché acquista il gioco in digitale“.

E allora Wilson prova a puntare su altro, magari sull'inclusione di marchi più commerciali come quello della Nike, oltre a permettere a Electronic Arts di espandersi oltre il tradizionale calcio 11v11 e i suoi attuali ecosistemi digitali, come richiesto dagli appassionati.

La questione apre a scenari fino ad oggi imprevedibili: stando alle indiscrezioni, la FIFA avrebbe richiesto ad EA un prezzo molto più alto di quello pagato finora dalla compagnia per continuare ad utilizzare il marchio che di fatto denomina i suoi giochi di calcio.

Ecco perché, se un accordo non venisse raggiunto, e appare assai probabile, FIFA 23 potrebbe abbandonare il suo nome storico. Si è già parlato di diverse alternative, ma per il momento non ci sono indicazioni ufficiali.