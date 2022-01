FIFA 22 TOTY Menzione d'Onore: tutti i giocatori nei pacchetti!

Una grossa novità della modalità Ultimate Team di FIFA 22 è stata annunciata in questi giorni da EA Sports: si tratta della squadra TOTY Menzione d'Onore, una sorta di aggiunta all'undici titolare e al dodicesimo uomo votati dagli utenti per eleggere la Squadra dell'Anno della popolare modalità di gioco.

La TOTY Menzione d'Onore consiste in 15 carte aggiuntive in versione speciale che includono i giocatori che hanno ottenuto diverse votazioni, ma che non sono riusciti ad essere eletti come “titolari”, possiamo dire, della TOTY ufficiale. Le carte saranno disponibili nei pacchetti Ultimate Team per un periodo limitato: non avranno il valore del team TOTY, ma saranno comunque molto interessanti.

FIFA 22 FUT TOTY Menzione d'Onore: i giocatori che sarà possibile trovare

Ecco dunque la formazione completa delle 15 carte TOTY Menzione d'Onore:

Mohamed Salah – AD – Liverpool – OVR 94

Karim Benzema – AT – Real Madrid – OVR 92

Erling Haaland – ATT – Borussia Dortmund – OVR 92

Bruno Fernandes – COC – Manchester United – OVR 92

Antonio Rudiger – DC – Chelsea – OVR 90

Leon Goretzka – CC – Bayern Monaco – OVR 90

Phil Foden – COC – Manchester City – OVR 89

Lorenzo Insigne – AS – Napoli – OVR 89

Edouard Mendy – POR – Chelsea – OVR 89

Federico Chiesa – AD – Juventus – OVR 89

David Alaba – DC – Real Madrid – OVR 89

Jules Koundé – DC – Siviglia – OVR 88

Jonathan David – ATT – Lilla – OVR 87

Kyle Walker – TD – Manchester City – OVR 87

Leonardo Bonucci – DC – Juventus – OVR 87

Sarà possibile trovare le carte TOTY Menzione d'Onore fino alle ore 19:00 di venerdì 4 febbraio, come per la formazione titolare del Team of The Year 2021 e il dodicesimo uomo, Cristiano Ronaldo.

FIFA 22 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e Nintendo Switch.