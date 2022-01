FIFA 22 TOTY: ecco l'undici titolare della Squadra dell'Anno di FUT!

Puntuale come un orologio svizzero, EA Sports ha annunciato la Squadra dell'Anno di FIFA 22. Si sono concluse infatti le votazioni effettuate da milioni di fan da tutto il mondo che hanno scelto i loro giocatori preferiti da una lista di 80 nominati dal 10 al 17 gennaio.

L'undici titolare del TOTY di quest'anno è disponibile di seguito, suddiviso per attaccanti, centrocampisti, difensori e portiere. Gli oggetti di ognuno dei giocatori presenti nella formazione titolare saranno disponibili nella modalità da gioco Ultimate Team a cominciare dagli attaccanti, venerdì 21 gennaio 2022.

La formazione della Squadra dell'Anno di FIFA Ultimate Team 22

FIFA 22 TOTY – Attaccanti

Kylian Mbappè (FRA) – OVR 97 – Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski (POL) – OVR 98 – Bayern Monaco

Lionel Messi (ARG) – OVR 98 – Paris Saint-Germain

FIFA 22 TOTY – Centrocampisti

Kevin De Bruyne (BEL) – OVR 97 – Manchester City

Jorginho (ITA) – OVR 96 – Chelsea

N'Golo Kanté (FRA) – OVR 97 – Chelsea

FUT 22 TOTY – Difensori

Joao Cancelo (POR) – Manchester City – OVR 94 – Manchester City

Ruben Dias (POR) – Manchester City – OVR 97 – Manchester City

Marquinhos (BRA) – Paris Saint-Germain – OVR 95 – Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi (MAR) – Paris Saint-Germain – OVR 93 – Paris Saint-Germain

FUT 22 TOTY – Portiere

Gianluigi Donnarumma (ITA) – Paris Saint-Germain – OVR 96 – Paris Saint-Germain

Come è possibile vedere, le squadre più rappresentate sono le ricche Paris Saint-Germain e Manchester City, seguite dal Chelsea Campione d'Europa in Carica e dal Bayern Monaco. Non ci sono squadre italiane, purtroppo, ma possiamo consolarci con la presenza dei “nostri” Campioni d'Europa: il centrocampista Jorginho e il portiere Donnarumma, passato quest'estate ai parigini dal Milan.

“EA SPORTS FIFA Team of The Year è la voce autentica di milioni di appassionati di calcio, che valutano i più grandi giocatori del mondo e votano per quelli che credono abbiano avuto il maggiore impatto sul bellissimo gioco nel 2021. Anno dopo anno, siamo eccitati dall'impegno della nostra community calcistica globale, e siamo onorati di mostrare i loro undici prescelti nel gioco.”

FIFA 22 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia.