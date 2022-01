FIFA 22 TOTW 18: Handanovic e Immobile nella Squadra della Settimana!

Puntuale come ogni mercoledì alle 19, EA Sports ha presentato la nuova Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team. La formazione completa della TOTW 18, acronimo di Team of The Week, è disponibile di seguito, suddivisa come sempre in titolari e riserve.

FIFA 22 TOTW 18: i giocatori della Squadra della Settimana al completo

Titolari

Handanovic – OVR 87 – Inter

Robertson – OVR 88 – Liverpool

Botman – OVR 82 – Lilla

Meunier – OVR 84 – Borussia Dortmund

Muller – OVR 89 – Bayern Monaco

Bruno Fernandes – OVR 89 – Manchester United

Wirtz – OVR 84 – Bayer Leverkusen

Harrison – OVR 82 – Leeds United

Ciro Immobile – OVR 89 – Lazio

Ben Yedder – OVR 86 – AS Monaco

Mitrovic – OVR 84 – Fulham

Riserve

Gulacsi – OVR 87 – Red Bull Lipsia

ST Juste – OVR 81 – Magonza

Biraghi – OVR 81 – Fiorentina

Bourigeaud – OVR 82 – Stade Rennais FC

ITO – OVR 84 – Genk

Barak – OVR 82 – Hellas Verona

Khazri – OVR 81 – Saint-Étienne

Zuck – OVR 72 – Kaiserslautern

Amallah – OVR 79 – Standard Liegi

Mhango – OVR 78 – Orlando Pirates

Evanilson – OVR 79 – FC Porto

Maguire – OVR 76 – Lincoln City

“La solidità e la sicurezza di #Handanovic, la qualità immensa del Portogallo di Bruno Fernandes, la vena realizzativa di Ciro Immobile

e molto altro nella Squadra della Settimana #FUT Disponibile ora in-game #FUT22 #FIFA22 #TOTW”

Scrive così l'account Twitter ufficiale di EA Sports FIFA Italia. Spicca quindi sicuramente la presenza, per la nostra serie A, di giocatori come Handanovic e Immobile, per non parlare appunto di un talento del calibro di Bruno Fernandes. Tra le riserve, sempre per il campionato italiano, ritroviamo invece Biraghi della Fiorentina e Barak dell'Hellas Verona.

Il TOTW è un team composto da 23 giocatori che si sono distinti, a livello mondiale, nell'ultimo weekend calcistico. La Squadra della Settimana potrà essere sfidata direttamente in Ultimate Team, mentre i giocatori verranno distribuiti nei vari pacchetti fino alle ore 18.59 di mercoledì 26 gennaio 2022.