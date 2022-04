FIFA 22 TOTS: ora si può votare la Squadra della Community, i candidati

Come preannunciato, EA Sports ha confermato che da ieri, domenica 18 aprile, è possibile votare la FIFA 22 TOTS della Community, la Squadra della Stagione di Ultimate Team scelta dagli appassionati.

La squadra sarà annunciata e disponibile nel gioco a partire dal prossimo 29 aprile. Presto, i fan potranno votare i loro giocatori preferiti e formare il loro TOTS anche per i più importanti campionati del mondo, inclusi Premier League, Bundesliga, LaLiga e Serie A. Ultimate TOTS, infine, chiuderà la campagna TOTS il 10 giugno.

FIFA 22 TOTS della community: come votare e i candidati

Per votare la TOTS della Community non bisogna far altro che collegarsi al sito ufficiale e selezionare i propri preferiti tra i seguenti candidati per ogni ruolo:

Portieri TOTS

Hugo Lloris – Tottenham Hotspur

David Soria – Getafe

Jonas Omlin – Montpellier

Rodolfo Cota – León

Stefan Ortega – Arminia Bielefeld

Pietro Terracciano – Fiorentina

Ibrahim Šehić – Konyaspor

André Ferreira – Paços de Ferreira

Difensori TOTS

Aymeric Laporte – Manchester City

Bremer – Torino

Sven Botman – Lille

Conor Coady – Wolverhampton

Cristiano Biraghi – Fiorentina

Alan Mozo – Pumas

Marcos Senesi – Feyenoord

Craig Dawson – West Ham United

Jean-Clair Todibo – Nizza

Kevin Vogt – Hoffenheim

Olivier Boscagli – PSV

Javi Galán – Celta Vigo

Danilo – Bochum

Jonathan Gradit – Lens

Alexander Bah – Slavia Praga

Nahuel Molina – Udinese

Miki Yamane – Kawasaki Frontale

Tyrick Mitchell – Crystal Palace

Guerrero – Zurigo

Benno Schmitz – Colonia

Cameron Carter-Vickers – Celtic

Léo Lacroix – Western United FC

Roberto Lopes – Shamrock Rovers

Sami Al Khaibari – Al Fayha

Stephen McLaughlin – Mansfield Town

Tino Livramento – Southampton

Centrocampisti TOTS FIFA 22

Parejo – Villarreal CF

Serge Gnabry – Bayern München

Yannick Carrasco – Atlético de Madrid

Antonio Candreva – Sampdoria

Sergi Darder – RCD Espanyol

Jonathan Viera – UD Las Palmas

Fred – Manchester United

Niklas Dorsch – FC Augsburg

André-Franck Zambo Anguissa – Napoli

Álex Berenguer – Athletic Club de Bilbao

Pedrinho – Gil Vicente FC

Lincoln – Santa Clara

Youssouf M'Changama – En Avant Guingamp

Hans Vanaken – Club Brugge

De Frutos – Levante UD

John McGinn – Aston Villa

Maxence Caqueret – Olympique Lyonnais

Sofiane Diop – AS Monaco

Douglas Luiz – Aston Villa

Luis Quiñones – Tigres U.A.N.L.

Salem Al Dawsari – Al Hilal

Robert Andrich – Bayer 04 Leverkusen

Moses Simon – FC Nantes

Yimmi Chará – Portland Timbers

Marouane Fellaini – Shandong Taishan

Mauro Júnior – PSV

Franck Honorat – Stade Brestois 29

Luka Tankulić – SV Meppen

Darlington Nagbe – Columbus Crew

Martín Ojeda – Godoy Cruz

Lukas Görtler – FC St. Gallen

Nicolas Höfler – SC Freiburg

Daniel-Kofi Kyereh – FC St. Pauli

Ciprian Deac – CFR Cluj

Faïz Selemani – Kortrijk

Kerem Aktürkoğlu – Galatasaray

Magnus Eriksson – Djurgårdens IF

Fran Tudor – Raków Częstochowa

Pep Biel – FC København

Giacomo Raspadori – Sassuolo

Kouadio Manu Koné – Borussia M'gladbach

Attaccanti TOTS FUT 22

Luis Suárez – Atlético de Madrid

Gerard Moreno – Villarreal CF

Carlos Vela – Los Angeles FC

Mattia Zaccagni – Lazio

Wilfried Zaha – Crystal Palace

Alexandre Lacazette – Arsenal

André-Pierre Gignac – Tigres U.A.N.L.

Max Kruse – 1. FC Union Berlin

Jorge Molina – Granada CF

Veton Berisha – Viking FK

Karim Adeyemi – RB Salzburg

Ben Brereton Díaz – Blackburn Rovers

Willian José – Real Betis Balompié

Alfredo Morelos – Rangers

Jesper Karlsson – AZ

Júnior Negão – Changchun Yatai

Leandro Damião – Kawasaki Frontale

Kodjo Fo-Doh Laba – Al Ain FC (UAE)

Gianluca Scamacca – Sassuolo

Gustavo Sauer -Boavista

Lars Veldwijk – Suwon FC

Bartholomew Ogbeche – Hyderabad FC

Cole Stockton – Morecambe

Sofiane Boufal – Angers SCO

Il TOTS (Team of The Season) di FIFA 22 celebra i migliori tra i migliori, i calciatori che si sono costantemente impegnati ad alti livelli per le loro squadre durante tutta la stagione. Saranno disponibili carte speciali che diventeranno particolarmente ambite tra tutti i giocatori di Ultimate Team.