FIFA 22 FUT TOTS: come votare e quando esce la Squadra della Stagione

FIFA 22 TOTS, la Squadra della Stagione di FIFA Ultimate Team, è finalmente in arrivo. EA Sports si prepara a celebrare i migliori calciatori della stagione 2021/2022 e anche la community potrà votare i propri preferiti che farà parte di un apposito undici titolare.

Si tratta di una delle iniziative che coinvolgono Ultimate Team che più suscitano l'interesse e l'attenzione da parte degli appassionati, dato che permette di mettere le mani sui migliori giocatori della stagione con carte estremamente potenti che saranno disponibili praticamente fino al lancio di FIFA 23.

La maggior parte delle squadre TOTS dei singoli campionati vengono in realtà decise dagli sviluppatori: ma per coinvolgere i fan, lo studio permette ai giocatori di esprimere il loro voto per eleggere il Community Team of The Season.

FIFA 22 FUT TOTS: quando si comincia a votare per la Squadra della Stagione?

Le votazioni per il FIFA 22 Community TOTS avranno inizio domenica 17 aprile 22 alle 19 ora italiana. Da quel momento in poi, i fan potranno votare i candidati che secondo loro dovrebbero far parte della squadra. Ecco come fare:

Apri il sito ufficiale di EA Sports Seleziona il portiere, i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti che vuoi votare Inserisci il tuo voto Attendi che vengano annunciati i risultati in-game o tramite gli account social del gioco e di EA Sports

Come funziona FIFA 22 FUT TOTS e quando esce la Squadra della Stagione?

La Squadra della Stagione è l'evento più importante del ciclo annuale di FIFA Ultimate Team e naturalmente FIFA 22 non ne è escluso. Ogni settimana, verranno aggiunte nuove carte in maniera correlata ai rispettivi campionati. Ci saranno però anche altri importanti contenuti, tra cui figurano:

TOTS Squad Building Challenges

Obiettivi a tema TOTS

Pacchetti speciali nello store

Non ci sono ancora le date ufficiali per ogni campionato. Normalmente, EA Sports distribuisce uno dei primi tornei principali insieme a un'altra divisione da tutto il mondo. Questo potrebbe essere però un ordine di uscita:

TOTS della community

TOTS della EFL

TOTS della Premier League

TOTS della Saudi Pro League

TOTS de LaLiga

TOTS della Turkis Super Lig

TOTS della Bundesliga

TOTS Liga NOS

TOTS della Serie A TIM

TOTS della Chinese Super League

TOTS della Eredivisie

TOTS della Ligue 1

TOTS dell'America Latina

TOTS della MLS

TOTS Ultimate Team

TOTS Resto del Mondo

Nel corso dei prossimi giorni, ti aggiorneremo su tutte le prossime uscite previste in FIFA 22 Ultimate Team. Il momento è quasi arrivato!