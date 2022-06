FIFA 22 TOTS Ultimate Team, svelati i migliori giocatori della stagione

EA Sports ha presentato la FIFA 22 TOTS Ultimate Team, la Squadra della Stagione composta dai migliori giocatori dell’anno sportivo appena conclusosi.

Naturalmente, ci sono grandi nomi: Cristiano Ronaldo, Mbappè, Karim Benzema e molti altri ancora. Questi calciatori saranno disponibili con carte speciali per tutta la settimana, accendendo la caccia per la stagione estiva di Ultimate Team, la modalità più popolare del gioco di calcio di EA Sports. Scopriamola insieme.

FIFA 22 TOTS Ultimate Team – La Squadra della Stagione al completo

La FIFA 22 TOTS Ultimate Team è quindi la seguente:

Portiere

Mike Maignan – Milan

Difensori

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Joao Cancelo – Manchester City

Theo Hernandez – Milan

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Virgil Van Dijk – Liverpool

Ruben Dias – Manchester City

Kalidou Koulibaly – Napoli

Centrocampisti

Rafael Leao – Milan

Vinicius Jr. – Real Madrid

Lucas Paquetà – Olympique Lione

Luka Modric – Real Madrid

Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Aurelien Tchouameni – Monaco

Kevin De Bruyne – Manchester City

Joshua Kimmich – Bayern Monaco

Attaccanti

Cristiano Ronaldo – Manchester United

Wissam Ben Yedder – Monaco

Robert Lewandowski – Bayern Monaco

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain

Mohamed Salah – Liverpool

Karim Benzema – Real Madrid

Christopher Nkunku – Red Bull Lipsia

Come puoi vedere, si tratta ovviamente di un “dream team”. Tra i pali troviamo Maignan, autentica rivelazione del Milan campione d’Italia, unica squadra italiana rappresentata in questo team, vista la presenza anche di Theo Hernandez e Rafael Leao, assoluti trascinatori della formazione allenata da Stefano Pioli.

In attacco non poteva mancare Karim Benzema, protagonista indiscutibile della Champions League vinta dal Real Madrid di Carlo Ancelotti e favorito numero uno per la conquista del prossimo Pallone d’Oro.

Per ulteriori informazioni sulla campagna TOTS puoi visitare il sito ufficiale. Mentre ti ricordiamo che FIFA 22 è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia, tra qualche tempo inizieranno le selezioni per la closed beta di FIFA 23, ecco come partecipare.

