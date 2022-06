FIFA 22 TOTS Resto del Mondo: annunciata la Squadra della Stagione

EA Sports ha presentato la FIFA 22 TOTS Resto del Mondo, la Squadra della Stagione di Ultimate Team dedicata ai calciatori che fanno parte di club che non sono inseriti in alcun campionato licenziato.

Si tratta di una settimana molto calda per gli appassionati del gioco di calcio, che hanno da poco accolto anche la TOTS della nostra Serie A Italiana. Nella squadra di oggi, troviamo giocatori del calibro di Tomáš Holeš, James Tavernier e altri ancora, per i quali ci saranno carte potenziate speciali per tutta la settimana.

FIFA 22 TOTS Resto del Mondo: La formazione al completo

La TOTS ROW, la squadra della stagione di FIFA 22 per il Resto del Mondo è dunque la seguente:

Portiere:

Fernando – UD Almeria

Difensori

Adriàn Guerrero Aguilar – FC Zurich

James Tavernier – Rangers

Hong Jeong Ho – Jeonbuk Hyundai Motors

Rasmus Kristensen – Red Bull Salzburg

Centrocampisti

Craig Goodwin – Adelaide United

Oscar – Shangai SIPG

Branco van den Boomen – Toulouse

Khaled Narey – Fortuna Dusseldorf

Vitaly Buyalskyi – Dynamo Kyiv

Tomas Hoes – Slavia Prague

Strefezza – Lecce

Attaccanti

Marko Livaja – Hajduk Split

Baris Atik – FC Magdeburg

Bartholomew Ogbeche – Hyderabad

Ivi Lopez – Rakow Czestochowa

Florin Tanase – FCSB

I giocatori più interessanti sono senza dubbio Craig Goodwin (84), Oscar (82), Marko Livaja (84), e James Tavernier (87). Da tenere d’occhio anche Baris Atik (77), Ivi Lopez (78), Florin Tanase (78), Tomas Holes (77) e Rasmus Kristensen (75).

Per ulteriori dettagli sulla campagna di FIFA 22 TOTS ti consigliamo di visitare il sito ufficiale, dove puoi trovare le informazioni su tutte le squadre annunciate finora e quelle che rimangono per il resto dei prossimi giorni.