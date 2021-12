FIFA 22 super prezzo in offerta BOMBA su Steam al 60% di sconto

Incredibile offerta quella che ha lanciato Steam sulla sua piattaforma permettendo a tutti gli utenti di acquistare il nuovissimo FIFA 22 a un prezzo incredibilmente basso. Stiamo parlando del 60% di sconto! Un'offerta bomba che farà sicuramente felici tutti i gamer appassionati di questa saga calcistica di EA Sports e che aspettavano il momento favorevole per acquistarlo. Scopriamo insieme questa imperdibile occasione.

FIFA 22 in super sconto su Steam

FIFA 22 è da oggi, e fino al 13 dicembre, in super sconto su Steam. Infatti puoi acquistarlo a soli 23,99 euro, anziché 59,99 euro. Stiamo parlando esattamente del 60% di sconto. Si tratta di un'opportunità davvero ghiotta, ma che ha un tempo limitato e fino a esaurimento download. Questo nuovo capitolo della saga di EA Sports ha introdotto davvero tante novità nel gameplay.

Con FIFA 22 potrai sperimentare nuove tattiche offensive, scegliendo diversi stili per la tua squadra in ogni parte del campo. Con la nuova meccanica Scatto Bruciante il gameplay nelle situazioni 1 contro 1 è stato rivoluzionato. Avrai maggiore controllo nell'accelerazione durante il dribbling o in difesa. Potrai inoltre sfuggire alla marcatura dei tuoi avversari sfoggiando la tua velocità sempre più vicina alle dinamiche reali di gioco.

Anche l'intelligenza artificiale del primo uomo è stata rivisitata. Ora i portieri sono sempre più affidabili sulle conclusioni e prenderanno decisioni davvero efficaci tra i pali in base anche alla loro esperienza reale o accumulata durante le parte grazie alla modalità carriera. Ecco come il progettista gioco senior della Modalità Carriera di FIFA 22, Alex Constantinescu, ha descritto le novità introdotte:

“Quest'anno abbiamo apportato miglioramenti significativi alla modalità Carriera, aggiungendo un maggior numero di opzioni per personalizzare l'esperienza di gioco nella Carriera tecnico e rinnovando completamente la Carriera giocatore, con la possibilità di controllare la crescita e l'avanzamento della carriera del proprio calciatore“.

Insomma, come lasciarsi sfuggire un gioco così eccezionale a un prezzo ancora più allettante! FIFA 22 oggi è tuo a 23,99 euro, anziché 59,99 euro, solo su Steam, fino al 13 dicembre 2021. Potrai anche optare per la versione Ultimate Launch Edition in sconto al 50% a soli 39,99 euro, anziché 79,99 euro. Approfitta di questo incredibile doppio vantaggio.