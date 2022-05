FIFA 22: quando esce il TOTS della Serie A?

La pubblicazione dei vari TOTS, le Squadre della Stagione di Ultimate Team, di FIFA 22 continua. E adesso ci avviciniamo inesorabilmente al momento più atteso per i nostri italiani: la presentazione della miglior squadra della nostra Serie A TIM.

Prima di cominciare, ricordiamo che TOTS è un programma di sette settimane legato alla popolare modalità FIFA Ultimate Team che offre delle card di alto livello dedicate ai migliori giocatori di ogni campionato. L’ultima uscita ha riguardato i massimi tornei di Belgio e Spagna, ma adesso sta per toccare finalmente alla nostra Serie A. E non solo.

FIFA 22 TOTS Serie A e Resto del Mondo: la data di uscita

Il Team of The Season di FIFA 22 della Serie A sarà disponibile a partire da venerdì 3 giugno 2022. In quella data conosceremo i migliori giocatori per ruolo del nostro massimo campionato di calcio: possiamo aspettarci una grande presenza delle milanesi, dominatrici del torneo con il Milan che l’ha spuntata all’ultima giornata sui cugini dell’Inter. Senza dimenticare però i campioni di squadre come Napoli, Juventus, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Roma, quest’ultima fresca vincitrice della UEFA Conference League.

Come dicevamo però non sarà l’unico TOTS in arrivo, dato che il programma deve ancora essere completato: il giorno dopo, il 4 giugno, sarà la volta del Resto del Mondo, ovvero giocatori di squadre che non sono presenti in nessun campionato su licenza nel gioco, come Dinamo Zagabria, Olympiakos e Shakhtar Donetsk.

Infine, il programma si chiuderà con la MLS del 5 giugno, la squadra Ultimate TOTS del 10 giugno e la CONMEBOL del 12 giugno.

FIFA 22 è disponibile per le principali piattaforme da gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.