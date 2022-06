FIFA 22: quali sono i giocatori più forti?

In attesa di avere le prime informazioni su FIFA 23, gli appassionati di calcio e videogiochi continuano ovviamente a dilettarsi con FIFA 22, specialmente adesso che è gratis con PlayStation Plus e Xbox Game Pass Ultimate.

Proprio per questo, magari per i nuovi giocatori, scopriamo dunque insieme quali sono i 15 calciatori più forti presenti nel gioco di calcio di EA Sports. Si tratta di caratteristiche che ovviamente potranno mutare parecchio nel prossimo FIFA, specialmente per alcuni protagonisti della passata stagione, come Karim Benzema.

FIFA 22: la classifica dei 15 giocatori più forti

Ecco quindi la classifica completa dei 15 giocatori più forti di FIFA 22 secondo le valutazioni base fornite da EA Sports:

15. Karim Benzema – 89

14. Heung Min Son – 89

13. Mohammad Salah – 89

12. Sadio Mane – 89

11. Marc Andre Ter Stegen – 90

10. Manuel Neur – 90

9. Kante – 90

8. Harry Kane – 90

7. Kevin De Bruyne – 91

6. Jan Oblack – 91

5. Neymar Jr. 91

4. Kylian Mbappè – 91

3. Cristiano Ronaldo – 91

2. Robert Lewandowski – 92

1. Lionel Messi – 93

Statistiche che di fatto non sorprendono. Forse fa specie vedere Karim Benzema, autentico trascinatore del Real Madrid campione di Spagna e d’Europa così indietro: ma si tratta di caratteristiche base pensate ad inizio stagione e che in FIFA 23 saranno certamente diverse.

Non sorprende sicuramente il podio, con campioni del calibro di Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo, con Kylian Mbappè appena giù dal podio. Parliamo in ogni caso di giocatori che sarebbe bene avere sempre nella propria squadra, specialmente se vuoi costruire un dream team stellare.

Lionel Messi resta quindi il giocatore più forte di FIFA 22: non una stagione indimenticabile la sua, la prima al PSG, ma certamente coronata dalla conquista della Copa America con la sua Argentina, primo trofeo vinto con la nazionale albiceleste.

Che ne pensi di queste valutazioni? Ti trovano d’accordo?

FIFA 22 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.