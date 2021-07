FIFA 22 è in uscita il prossimo 1 ottobre per PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Google Stadia, oggi la versione PS4 si trova in offerta su Amazon a 49,98€, con sconto del 29% rispetto al prezzo di listino.

Il nuovo capitolo del celebre gioco di simulazione calcistica è appena stato presentato da Electronic Arts, introduce l'innovativa tecnologia HyperMotion, un sistema di motion capture in grado di catturare i movimenti di 22 giocatori contemporaneamente. La versione in offerta oggi è in copia fisica, riceverete a casa il disco vero e proprio da inserire all'interno della PS4, per poi procedere all'installazione.

Oggi è possibile preordinare FIFA 22 a prezzo scontato, in offerta su Amazon a 49,98€, con spedizione espressa Prime e consegna garantita al day one, fissato al prossimo 1 ottobre 2021.

