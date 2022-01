FIFA 22: offerta SHOCK per pochissimo tempo su Amazon!

La versione digitale di FIFA 22 per Xbox è in offerta speciale su Amazon.it al prezzo incredibile di 27,99€! Con meno di 30 euro puoi portarti a casa l'ultimo episodio della saga calcistica di Electronic Arts. La promozione è relativa alla versione Xbox One del gioco, ma è in sconto anche l'edizione per Xbox Series X/S a 43,99€!

FIFA 22, come riscattare la versione digitale in offerta

Come dicevamo in apertura, si tratta del gioco in digitale: non dovrai aspettare dunque che ti arrivi il disco a casa, ma subito dopo aver effettuato l'acquisto riceverai alla tua email associata all'account Amazon un codice da riscattare su Xbox Store.

Trattandosi di un contenuto digitale non può essere restituito né rimborsato a differenza di quanto accade con i giochi fisici, quindi scegli bene la versione che ti interessa prima di effettuare l'acquisto.

FIFA 22 del resto non ha bisogno di presentazioni: è l'ultimo gioco di calcio di EA Sports e immancabile campione di vendite in Italia e in Europa. Completo di diverse migliorie rispetto FIFA 21, propone un'esperienza ancora più realistica che in passato, comprensiva di tutte le modalità che fanno la fortuna della serie, a cominciare dall'immancabile Ultimate Team.

Se non lo hai ancora recuperato e possiedi una Xbox, questa offerta di Amazon.it può essere l'occasione giusta per te. Un prezzo incredibile che non sappiamo ancora per quanto durerà: affrettati dunque prima che finiscano le scorte!