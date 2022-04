FIFA 22, il nuovo pacchetto gratis di Prime Gaming ti presta Neymar

Su Prime Gaming è adesso possibile riscattare il nuovo pacchetto FUT gratis di FIFA 22 Ultimate Team. Come ogni mese, gli abbonati Amazon Prime possono riscattare diversi contenuti gratuiti legati ai videogiochi, che includono appunto un pack per la modalità principe del gioco di calcio di EA Sports.

Il pacchetto è disponibile per le versioni PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S del gioco. Riscattarlo è estremamente semplice e questo mese ti regala in prestito Neymar!

FIFA 22 Prime Gaming #7: cosa contiene il pacchetto gratis di aprile 2022 e come riscattarlo

Riscattare il tuo pacchetto gratis di FIFA 22 Ultimate Team con Prime Gaming è abbastanza semplice e ti basta seguire queste istruzioni:

Apri la pagina ufficiale di Amazon Prime Gaming Se non lo hai già fatto, collega il tuo account EA a quello Amazon. Le istruzioni a schermo ti spiegheranno eventualmente come fare. L'account EA deve essere lo stesso che utilizzi per FIFA. Fatto ciò, tutto quello che devi fare è cliccare su “Riscatta“. La prossima volta che avvierai FIFA 22 con il tuo account EA troverai i contenuti del pacchetto pronti per l'utilizzo.

Il pacchetto di questo mese include:

7 giocatori rari Oro

2 scelta giocatore OVR 82

12 consumabili rari

1 Prestito giocatore – Neymar JR per 20 partite

Per un periodo limitato saranno disponibili anche degli oggetti giocatore FUT Captains, per un regalo davvero completo di tutto. Ti ricordiamo che se non sei abbonato ad Amazon Prime puoi farlo velocemente a questo indirizzo. Al prezzo di 36 euro l'anno avrai i seguenti vantaggi:

Spedizioni illimitate in 1 giorni per 2 milioni di prodotti

Prime Video

Prime Music

Prime Reading

Prime Gaming

Offerte Lampo

Amazon Photos

Ancora una volta, ricordiamo che il pacchetto gratuito di FIFA 22 Ultimate Team è riscattabile solo con le versioni PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Buon divertimento!