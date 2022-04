FIFA 22 FUT Captains, ecco i giocatori del Team 1 con Milito e Insigne

Arriva puntuale come previsto l'aggiornamento FUT Captains, il nuovo evento che parte oggi, venerdì 8 aprile 2022, in FIFA 22 Ultimate Team. Come spiega EA Sports, si tratta di una celebrazione dei più grandi capitani del calcio mondiale, sia passati che presenti, e permette di mettere le mani per la prima volta su alcuni contenuti storici.

Tra le bandiere disponibili abbiamo infatti anche capitani che hanno fatto la storia del calcio italiano, come Antonio Di Natale, Lorenzo Insigne e Diego Milito.

FIFA 22 FUT Captains: i giocatori del Team 1 con Di Natale, Insigne e Milito

Il publisher sottolinea quindi che a partire da oggi ci saranno una serie di uscite a partire dal Team 1, che è disponibile da adesso con 11 capitani, quattro dei quali saranno Eroi Captains, considerati “Giocatori Rari“, dunque con carte potenziate rispetto al solito. I capitani storici che sono stati scelti per far parte di questo aggiornamento sono i seguenti:

Antonio Di Natale – Eroe Captain – Italia – Serie A

– Eroe Captain – Italia – Serie A Freddie Ljungberg – Eroe Captain – Svezia – Premier League

– Eroe Captain – Svezia – Premier League Clint Dempsey – Eroe Captain – USA – MLS

– Eroe Captain – USA – MLS Diego Milito – Eroe Captain – Argentina – LaLiga

– Eroe Captain – Argentina – LaLiga Lorenzo Insigne – Captain – Italia – Napoli – Serie A

– Captain – Italia – Napoli – Serie A Fabio Quagliarella – Captain – Italia – Sampdoria – Serie A

– Captain – Italia – Sampdoria – Serie A Hugo Lloris – Captain – Francia – Tottenham – Premier League

– Captain – Francia – Tottenham – Premier League Tyrone Mings – Captain – Inghilterra – Aston Villa – Premier League

– Captain – Inghilterra – Aston Villa – Premier League Mark Noble – Captain – Inghilterra – West Ham United – Premier League

– Captain – Inghilterra – West Ham United – Premier League Léo Dubois – Captain – Francia – Olympique Lione – Ligue 1

– Captain – Francia – Olympique Lione – Ligue 1 Wissam Ben Yedder – Captain – Francia – AS Monaco – Ligue 1

– Captain – Francia – AS Monaco – Ligue 1 Munian – Captain – Spagna – Atletico Bilbao – LaLiga

– Captain – Spagna – Atletico Bilbao – LaLiga Christian Gunter – Captain – Germania – Friburgo – Bundesliga

– Captain – Germania – Friburgo – Bundesliga Jonas Hector – Captain – Germania – Colonia – Bundesliga

– Captain – Germania – Colonia – Bundesliga Marco Reus – Captain – Germania – Borussia Dortmund – Bundeslig

Venerdì 15 aprile 2022 sarà invece pubblicato un secondo team. L'aggiornamento FUT Captains è valido fino al 22 aprile.

FIFA 22 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e Nintendo Switch.