FIFA 22: nuovo pacchetto GRATIS con Amazon Prime, cosa contiene

Con un abbonamento ad Amazon Prime è nuovamente possibile riscattare un pacchetto gratuito legato alla modalità Ultimate Team di FIFA 22 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il pacchetto “Prime Gaming #4” si unisce a quelli già disponibili e porta con sé una serie di contenuti interessanti: ecco quali sono e come riscattarli.

FIFA 22 Prime Gaming #4, come riscattare il pacchetto gratuito

Per riscattare il pacchetto gratis di FIFA 22 Prime Gaming #4 dovrai prima di tutto aprire la pagina ufficiale di Amazon Prime e poi seguire queste istruzioni:

Se hai già collegato il tuo account EA a quello Amazon ti basta semplicemente cliccare su “Riscatta” per ritrovare i contenuti la prossima volta che avvierai FIFA 22; In caso contrario, dovrai prima di tutto collegare l'account EA e ti basterà seguire le istruzioni che ti verranno mostrate a schermo. Assicurati che si tratti dello stesso account che usi per giocare a FIFA.

Una volta fatto, il pacchetto Prime Gaming #4 ti permetterà di accedere ai seguenti contenuti:

7 giocatori rari Oro

2 scelte giocatore OVR 82

12 consumabili rari

Salah in prestito per 20 partite

in prestito per 20 partite Oggetti giocatore Future Stars disponibili in FUT 22 per un periodo limitato

Tutto qui! Nel frattempo, ti ricordiamo che FIFA 22 per PC continua ad essere in offerta a soli 24 euro proprio su Amazon, quindi se non lo hai ancora acquistato approfittane!