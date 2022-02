FIFA 22 a 24€: è il momento giusto per acquistare il gioco

FIFA 22 è nuovamente in offerta lampo su Amazon.it al prezzo incredibile di 24 euro! La promozione è relativa alla versione digitale per PC e permette di ricevere un codice per riscattare il gioco su piattaforma Origin.

Una volta effettuato l'acquisto, infatti, non bisogna attendere la spedizione a casa, ma il product key necessario per sbloccare il titolo verrà inviato via email e potrà essere ritrovato, quando si desidera, all'interno della propria libreria giochi dell'account Amazon.

FIFA 22, il gioco di calcio che ha conquistato anche i giocatori PC

FIFA 22 per PC presenta quasi tutte le caratteristiche che possiamo trovare su console: la nuova intelligenza artificiale per i portieri assicura un comportamento più verosimile da parte loro, insieme a una rinnovata fisica del pallone che riscrive, in modo realistico, ogni passaggio o tiro. Lo sprint esplosivo, inoltre, permette di sfruttare al meglio l'accelerazione dei giocatori più veloci.

D'altro canto, non mancano tutte le modalità che continuano a fare la fortuna del gioco: una rivisitata Carriera, il Pro Club e naturalmente l'immancabile Ultimate Team che, ogni giorno, conquista milioni di giocatori in tutto il mondo.

La versione PC di FIFA 22 permette naturalmente di giocare con un classico pad da console, anche quelli ufficiali per Xbox e PlayStation, di fianco comunque ad un metodo di controllo tramite mouse e tastiera: di certo però non altrettanto comodo.

Dunque, se dovete ancora recuperare l'ultimo gioco di calcio di EA Sports, questa offerta di Amazon.it farà certamente al caso vostro. Buon acquisto e naturalmente buon divertimento!