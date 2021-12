FIFA 22, Messi in prestito e non solo con Prime Gaming!

Prime Gaming e FIFA 22 fanno un bel regalo di Natale agli appassionati del gioco di calcio di EA Sports. Da ieri è possibile riscattare lo speciale “Pacchetto Prime Gaming #3” che permette di avere, tra le altre cose, Lionel Messi in prestito per ben 12 partite da usare nella modalità Ultimate Team.

I contenuti del pack comprendono nello specifico:

7 giocatori rari Oro

2 scelte giocatore OVR 82

12 consumabili rari

1 Prestito Giocatore: Messi (12 partite)

Per ottenere il pacchetto, compatibile con Google Stadia, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, basta collegarsi sul sito di Prime Gaming, selezionare il pacchetto e riscattarlo collegando il proprio account Amazon a quello Electronic Arts.

Una volta fatto vi ritroverete i contenuti del pack direttamente accedendo a FIFA 22, a seconda della piattaforma che state utilizzando.

Si tratta sicuramente di una bella sorpresa per i fan del gioco che possono così deliziarsi durante le festività natalizie potendo schierare tra i propri ranghi il calciatore più forte nel gioco. Sebbene siano “solo” 12 partite, è comunque più delle 7 che erano state concesse lo scorso anno con Cristiano Ronaldo.

FIFA 22 è stato lanciato lo scorso ottobre per le principali piattaforme da gioco guadagnando buoni consensi dalla critica e dagli appassionati dalla serie, dopo un'edizione 21 che non aveva convinto in molti.

Le principali novità riguardano le versioni per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Stadia che possono vantare miglioramenti e tecnologie esclusive per piattaforme di ultima generazione. Spiccano in particolare una intelligenza artificiale più realistica, per un comportamento dei giocatori in campo verosimile, insieme ad un aspetto tecnico che fa un passo in avanti rispetto le edizioni per PC, PlayStation 4 e Xbox One.