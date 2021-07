EA ha annunciato – tramite il sito ufficiale – che il Dual Entitlement di Fifa 22 sarà incluso soltanto con la Ultimate Edition, dal costo di almeno 99€. Si tratta di una sorta di Smart Delivery, ovvero l'upgrade gratuito dalla versione PS4 e Xbox One alla next-gen, per giocare al noto simulatore calcistico anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Per chi acquista Fifa 22 per le console della generazione uscente, con l'intenzione di passare alla next-gen in un secondo momento, conviene optare proprio la versione Ultimate Edition. La variante più costosa del gioco è l'unica ad includere la possibilità di passare gratuitamente alle versioni PS5 e Xbox Series X|S. Mentre chi sceglie di acquistare le altre versioni, in caso decidesse di passare alla nuova generazione dovrà comprare l'aggiornamento a parte, o dotarsi di una nuova copia del gioco.

Lo scorso anno EA ha concesso l'aggiornamento gratuito indipendentemente dalla versione acquistata, mentre per quest'anno c'è stato un cambio di rotta a riguardo.

Ricordiamo che Fifa 22 sarà disponibile a partire dal prossimo 1 ottobre per PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Google Stadia, in copertina c'è il fenomeno Kylian Mbappé, già volto simbolo di Fifa 21. Per Switch sarà disponibile soltanto la Legacy Edition, una versione notevolmente limitata e dal costo inferiore.

