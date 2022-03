FIFA 22 FUT: Maradona è stato rimosso, ecco perché

Diego Armando Maradona è stato rimosso dalla modalità Ultimate Team di FIFA 22. Lo ha confermato in queste ore EA Sports, spiegando che dietro la decisione c'è una controversia legale di terze parti.

“A causa di una controversia legale di terze parti, dobbiamo sospendere Diego Maradona da FIFA Ultimate Team, Ultimate Draft e da Soccer Aid World XI. Di conseguenza, gli oggetti ICON di Maradona non saranno più disponibili nei pacchetti e la fascia di prezzo rimarrà al valore attuale fino a nuovo avviso. Condividiamo la delusione dei nostri fan e speriamo di riportare in gioco una delle più grandi icone del calcio in futuro.”

FIFA 22 FUT: Maradona rimosso a tempo indeterminato

Stando quanto riporta Infobae, EA Sports avrebbe stretto un accordo con Stefano Ceci per ottenere questi diritti, non riuscendo tuttavia a dimostrarne il possesso in tribunale. Ora pare siano passati nelle mani dell'avvocato Matias Morla e la compagnia è entrata in una lunga battaglia legale nel tentativo di riottenerli.

Inserito per la prima volta nel 2018, Diego Maradona è ovviamente uno degli oggetti più ambiti in Ultimate Team come Icona di questa modalità. Si tratta di uno degli oggetti giocatore più forti, con una base Icon FUT valutata a 91 su 99 e il suo Icon Moments che arriva addirittura a 98 su 99.

“Abbiamo sempre incluso la somiglianza e l'immagine di Maradona sotto accordi di licenza validi, prima con il signor Maradona stesso e poi con la società autorizzata a concedere in licenza i diritti di immagine di Maradona in tutto il mondo“.

Si legge in una ulteriore dichiarazione di EA Sports. Per il momento, i giocatori di FIFA 22 che sono riusciti ad ottenere il calciatore argentino continueranno ad averlo in squadra, ma non sarà più possibile tentare la fortuna di scovarlo nei pacchetti fino a nuova comunicazione.

FIFA 22 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e Nintendo Switch.