FIFA 22 per PS4 e PS5 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Mentre il campionato di Serie A e le principali competizioni europee stanno per entrare nella fase più calda, puoi vivere in prima persona questo entusiasmante momento calcistico acquistando FIFA 22 con un forte sconto. A soli 40,99 euro puoi infatti acquistare la versione PS4, con un'offerta del 41% sul prezzo di listino.

Se invece possiedi PS5, l'edizione per console next-gen ti costerà appena 48,31 euro, contro i 79,99 originali. In entrambi i casi, il gioco è venduto e spedito da Amazon e ti arriverà a casa in 24 ore se sei un abbonato Prime.

FIFA 22, il gioco di calcio torna in offerta su PS4 e PS5

FIFA 22 è ovviamente il punto di riferimento per tutti gli amanti delle simulazioni calcistiche. Nella edizione di quest'anno, abbiamo un gioco di calcio che ha fatto un ulteriore passo in avanti in termini di realismo, grazie anche alla tecnologia Hypermotion applicata al gameplay, in esclusiva per le piattaforme next-gen.

Il titolo però si è rinnovato parecchio anche sulla “vecchia” PS4 con un sistema di gioco che può godere di una nuova intelligenza artificiale per i portieri, che garantisce un comportamento ancora più reale da parte degli estremi difensori. Inoltre, la rinnovata fisica del pallone rende ogni passaggio e ogni tiro diversi l'uno dall'altro, combinata con lo sprint esclusivo per sfruttare al meglio i calciatori più veloci.

Sul fronte delle modalità abbiamo il pacchetto che contraddistingue la saga da anni con una Carriera rivisitata e più ricca che in passato, l'immancabile personalizzazione Club, questa volta anche in single player, e soprattutto la giocatissima Ultimate Team. Il tutto arricchito dalle licenze ufficiali di Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, UEFA Champions League, Europa League e Conference League, tra le altre.

Approfitta insomma di questa offerta, la più bassa di sempre proposta da Amazon, su FIFA 22. Versione PS4 a 40,99 euro e versione PS5 a 48,31 euro. È il momento di scendere in campo per le fasi finali della stagione.