FIFA 22, ecco il cross-play: EA Sports lancia la fase di test

EA Sports si prepara al debutto di una delle funzioni più attese dagli appassionati di FIFA 22: il cross-play. È in arrivo infatti la fase di test che permetterà ai giocatori PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia di sfidarsi a prescindere della piattaforma che posseggono.

Questo significa che, ad esempio, se hai FIFA 22 su PS5 e vuoi giocare con un amico che lo possiede su Xbox Series X/S o Google Stadia potrai farlo senza alcun limite di sorta. Il test dovrebbe essere propedeutico all’introduzione definitiva di questa funzionalità in FIFA 23.

FIFA 22: cos’è il cross-play e come funziona?

Il cross-play di FIFA 22 sarà disponibile nelle Stagioni e Amichevoli Online dando la possibilità ai giocatori PlayStation 5, Xbox Series S e X e Google Stadia di sfidarsi a prescindere dalla piattaforma che posseggono. Al momento, il test sarà limitato a queste modalità allo scopo di ridurre possibili problematiche: una volta ricevuti feedback positivi, si valuterà come introdurre il tutto nei prossimi giochi della serie, a cominciare da FIFA 23.

Come partecipare al test cross-play di FIFA 22

Per essere abilitati a partecipare al test cross-play di FIFA 22 basta semplicemente possedere il gioco su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia. Quando la prova sarà pronta a partire, troverai un widget in basso a destra che può essere attivato con la pressione del tasto corrispondente: R2, ad esempio, su PlayStation. In questo modo potrai decidere in qualunque momento se abilitare o meno le funzionalità di cross-play. Puoi anche cercare gli amici delle altre piattaforme, a patto di aver il loro nome utente dell’account EA.

Non è ancora chiaro quando partirà il test. EA Sports parla del futuro prossimo, quindi la sensazione è che nelle prossime settimane, forse prima della fine del mese, avremo la possibilità di testare l’attesa funzionalità del cross-play.

Ricordiamo ancora una volta che il test è riservato ai giocatori PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia di FIFA 22 e sarà abilitato solo sulle modalità Amichevoli e Stagioni Online.