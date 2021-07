FIFA 21 è in promozione su Amazon: con appena 23,89€ te lo porti a casa risparmiando un bel gruzzoletto di soldi. Il ribasso del 66% è una vera occasione da non perdere, soprattutto se hai sempre desiderato aggiornare la tua libreria a basso costo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, ma operate dal 4 agosto.

Un gioco che è un must buy: FIFA 21

FIFA 21 è uno di quei titoli che non possono mancare nella libreria di un player. Sempre atteso, ci sta se quest'anno non hai voluto cedere alla curiosità e non lo hai acquistato subito, ma ora che costa una manciata di euro è un affare che non puoi rifiutare.

Disponibile nella versione fisica per PlayStation 4, ovviamente si tratta dell'edizione italiana. Rinnovata ovviamente grazie all'introduzione del motore Frostbite, ti fa giocare le partite più frenetiche come mai prima d'ora. In più sono presenti diverse modalità di gioco per non annoiarsi mai.

In particolar modo sono comprese:

Carriera per vivere l'esperienza a 360° ed entrare nel mondo di calcio in tutte le sue sfaccettature, dalla panchina al mercato;

per vivere l'esperienza a 360° ed entrare nel mondo di calcio in tutte le sue sfaccettature, dalla panchina al mercato; VOLTA Football per esplorare il mondo del calcio al di fuori degli stadi e divertirti in diverse tipologie di partite;

per esplorare il mondo del calcio al di fuori degli stadi e divertirti in diverse tipologie di partite; Ultimate Team ossia la modalità che ti concede il lusso di creare la tua rosa di giocatori e farla trionfare contro tutti;

Non sei ancora convinto? Sappi che potrai vivere il tuo sono scegliendo tra più di 17 mila giocatori, 90 stadi e 700 squadre.

Acquista subito la tua versione di FIFA 21 per PlayStation 4 su Amazon a soli 23,89€. Lo ricevi gratuitamente a partire dal 4 agosto, sia se sei membro Prime che cliente standard. Non farti scappare questa occasione.

