FibraAruba: continua la PROMO a 17,69€ NO VINCOLI

La FibraAruba, una delle alternative più valide alla Fibra di Iliad, prevede internet senza limiti a meno di 18 euro al mese. Quest’offerta è disponibile ONLINE senza vincoli solo fino al giorno 11 Agosto 2022. Nello specifico, la tecnologia è rigorosamente in FTTH ed il partner che eroga il servizio è Open Fiber. Ecco cosa comprende la promo, vediamo insieme i dettagli.

FibraAruba: ecco la promozione senza vincoli

La promozione di Aruba, marchio noto nel mondo hosting per la sua affidabilità, prevede internet illimitato fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. La promo base non offre il Modem che però è disponibile a soli 2,20 euro in più mensili. Questa tariffa è attivabile ONLINE senza alcun vincolo contrattuale a partire da soli 17,69 euro ogni mese. Il canone è bloccato per un anno, dopodiché, verrà aumentato di circa 10 euro.

Nel costo mensile di partenza non sono previste le chiamate illimitate, aggiungibili a soli 4 euro in più al mese. Se infatti siete alla ricerca di una promo per avere internet a casa con Modem e chiamate senza limiti verso tutti è possibile optare per l’offerta Fibra Aruba All-in Promo, attivabile a soli 19,89 euro.

Queste due tariffe a partire da meno di 18 euro ogni mese sono attivabili anche direttamente facendo click qui sotto:

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto sinora è disponibile ONLINE senza alcun vincolo contrattuale. Il prezzo indicato è garantito solo per le richieste di attivazione portate a termine entro il giorno 11 Agosto 2022. In caso di recesso non è prevista alcuna penale.

Se scegliete la versione con Modem incluso, sarà necessario restituirlo entro 20 giorni dalla richiesta di disdetta o cambio gestore.

Attiva ora questa favolosa promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.