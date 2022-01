FIBRA Vodafone: continua ancora la PROMO a 24,90€

La promo entry level per avere internet senza limiti a casa continua ancora anche dopo le festività appena passate. Vodafone, infatti, ha deciso di prorogare la sua offerta Fibra fino al 16 Gennaio 2022.

Vodafone FIBRA: i dettagli della PROMO Unlimited

La Unlimited di Vodafone offre internet Flat a casa 24 ore su 24 fino a 2,5 Gigabit al secondo in download con l'FTTH sulla GigaNetwork Fibra, Modem incluso con tecnologia Wi-Fi Optimizer e chiamate illimitate dal fisso verso tutti in esclusiva solo online. Tutto questo a 24,90 euro ogni mese, invece dei 29,90€ di listino standard.

Il Wi-Fi Optimizer è un software preinstallato nel Modem che permette di perfezionare la propria connessione wireless a seconda del dispositivo utilizzato.

Oltre alla tecnologia FTTH, attivabile solo in determinati comuni, l'offerta è disponibile anche in ADSL e Fibra Misto Rame. Per verificare la copertura presente presso la propria abitazione basterà cliccare “Verifica Copertura”.

L'offerta in questione non prevede vincoli contrattuali. In caso di disdetta o cambio operatore bisognerà solo restituire l'apparato fornito in comodato d'uso entro 30 giorni.

Costi ed altro

Come abbiamo detto inizialmente, questa promozione è disponibile ONLINE con le chiamate illimitate GRATIS verso tutti solo fino al 16 Gennaio 2022.

Non sono previsti costi di attivazione, inoltre, la spedizione della Station è completamente gratuita.