Fibra ottica a meno di 20€: c'è l'offerta di Aruba

Per attivare un abbonamento per la fibra ottica a casa c’è ora la possibilità di puntare sull’offerta di Aruba Fibra, la divisione di Aruba dedicata al settore delle offerte Internet casa. Le opzioni a disposizione degli utenti sono due. La prima, la più completa, è Fibra Aruba Promo All-In che include la fibra ottica FTTH da 1 Giga, la linea telefonica con chiamate illimitati e il router Wi-Fi. Il costo è di 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29 euro al mese).

In alternativa, invece, c’è Fibra Aruba Promo con possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH da 1 Giga senza limiti (non ci sono le chiamate illimitate ed il router è disponibile a noleggio al costo di 2,2 euro al mese come opzione ma è possibile utilizzare un proprio dispositivo). In questo caso, il costo dell’offerta è di 22,47 euro al mese per 24 mesi. Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Aruba.

Fibra Aruba: ecco l’offerta la connessione Internet di casa

Scegliendo la fibra ottica di Aruba ci sono due diverse opzioni tra cui scegliere la tariffa giusta per la connessione Internet di casa:

Fibra Aruba Promo All-in Promo : linea telefonica con chiamate illimitate e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH da 1 Giga con router Wi-Fi incluso; il costo è di 1 9,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29 euro al mese)

: linea telefonica con chiamate illimitate e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH da 1 Giga con router Wi-Fi incluso; il costo è di 1 (poi 29 euro al mese) Fibra Aruba Promo: linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH da 1 Giga; il costo è di 22,47 euro al mese per 24 mesi (poi 26,47 euro al mese); è possibile richiedere il router in opzione al costo di 2,20 euro al mese in più ma si può anche utilizzare un proprio dispositivo

Per chi sceglie la fibra ottica di Aruba c’è anche la possibilità di personalizzare l’abbonamento aggiungendo l’indirizzo IPv4 statico (+4 euro al mese) oppure incrementando la velocità di connessione fino a 2,5 Giga in download (+7 euro) e fino a 1 Giga in upload (+2 euro al mese). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

