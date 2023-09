Fibra illimitata a meno di 25€ al mese: è la nuova offerta di Sky Wifi

Attivare un abbonamento per la fibra ottica a casa è ora più conveniente: con la nuova offerta Sky Wifi, infatti, è possibile ridurre il costo della connessione fino a 24,90 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza). La promozione è l’occasione giusta per sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit di Sky Wifi, sfruttando anche l’ecosistema domestico che, grazie al router Sky Wifi Hub, è in grado di garantire una connessione sempre ad alta velocità, tramite la rete Wi-Fi di casa.

Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Sky, verificare la copertura e poi attivare l’offerta. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Sky Wifi a meno di 25 euro: cosa comprende l’offerta

Con Sky Wifi è possibile attivare un abbonamento per la connessione Internet di casa che comprende:

la linea telefonica fissa

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in download

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in download il modem router Sky Wifi Hub incluso gratuitamente

La promozione prevede un costo di 24,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese, senza però alcun vincolo di permanenza (in caso di passaggio ad altro operatore è previsto un costo di disattivazione di 11 euro). Il contributo di attivazione è scontato a 29 euro.

Per accedere alla promozione e attivare Sky Wifi è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi scegliere l’opzione Verifica e acquista per completare la verifica della copertura, necessaria per sapere in anticipo la tecnologia di connessione utilizzabile a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.